Мехико, 30 ноября, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Более 10 человек пострадали в результате взрыва на газопроводе во время работ по ликвидации утечки этана на востоке Мексики. Об этом 29 ноября сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям в своём Twitter.

Michael Deal Взрыв

Авария произошла в штате Веракрус в муниципалитете Агуа-Дульсе недалеко от штата Табаско. Взрыв произошёл на газопроводе во время контролируемого сжигания на месте утечки этана. После взрыва вспыхнул пожар, ликвидировать его не удаётся уже несколько часов.

В результате взрыва пострадали 11 человек, занимавшихся работами по ликвидации утечки. Все пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на магистральном газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево во Всеволожском районе Ленинградской области.