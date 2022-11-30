Пожар в Красноярске был локализован на площадии200 кв. интров

Красноярск, , 04:35 — REGNUM Возгорание произошло в здании торгового центра в городе Красноярске. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар Dave Hogg

Информация о возгорании кровли и фасада в здании торгового центра «Взлётка Плаза» на улице Весны поступила в региональное ведомство в 06:57 (02:57 мск). Площадь горения составила около 200 кв. метров. На месте пожара работают 18 единиц техники и около 60 человек.

Локализации пожара была заявлена в 07:51 (03:51 мск). Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в торговом центре «Альбатрос» в городе Дмитрове в Московской области.

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