Красноярск, 30 ноября, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Возгорание произошло в здании торгового центра в городе Красноярске. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Информация о возгорании кровли и фасада в здании торгового центра «Взлётка Плаза» на улице Весны поступила в региональное ведомство в 06:57 (02:57 мск). Площадь горения составила около 200 кв. метров. На месте пожара работают 18 единиц техники и около 60 человек.

Локализация пожара была заявлена в 07:51 (03:51 мск). Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в торговом центре «Альбатрос» в городе Дмитрове в Московской области.