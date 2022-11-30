Эстония проводит крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition

Таллин, , 04:30 — REGNUM Крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition с участием около тысячи человек из стран НАТО, а также из государств-партнеров альянса, стартовали в Эстонии, сообщается на сайте эстонского министерства обороны.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

На мероприятие приехали представители более 40 государств. Учения будут проходить до 2 декабря. В ходе маневров будут отработаны меры реагирования на хакерские атаки на энергетическую инфраструктуру и на силы союзников Североатлантического альянса.

Руководство Cyber Coalition ведется учебного центра по кибероперациям CR14 при минобороны Эстонии. Кроме военнослужащих, в учениях также принимают участие сотрудники государственных промышленных предприятий, научных организаций и отдельных ведомств, деятельность которых связана с хакерскими атаками.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что Еврокомиссия планирует создать ситуационно-аналитический центр по вопросам кибербезопасности.

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