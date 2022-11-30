Военный судостроитель обрастает долгами: ПСБ требует с «Восточной верфи» 667 млн рублей

Владивосток, , 08:43 — REGNUM В банкротном деле, инициированном в отношении военного судостроителя — АО «Восточная верфь» из Владивостока, появился новый крупный кредитор. «Промсвязьбанк» вступил в дело, выставив ответчику претензии на сумму свыше 667 млн рублей. Помимо этого, банком заявлено ходатайство «об обеспечении заявления», но оно до конца декабря 2022 года арбитражем Приморского края оставлено без движения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Восточная Верфь Alex omen

29 ноября 2022 года в материалах дела появились сведения о вступлении в банкротный спор «Промсвязьбанка», который заявил в качестве обоснования просроченный долг в размере 667 792 459,07 рубля. Материалы дела пока к ознакомлению не доступны.

Напомним, банкротное дело инициировала сама верфь, но на сегодня в него, помимо банка, уже вступили ряд кредиторов — АО «Аскольд» и ООО «Ресурс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприятие-ответчик своего рода преемник Владивостокского судостроительного завода, который вёл историю с 1952 года. Два года как верфь является резидентом свободного порта Владивосток. Помимо кораблей для Тихоокеанского флота и сторожевых судов для пограничных войск, предприятие участвует в строительстве краболовов. Чистый убыток АО по итогам 2021 года составил 2,1 млрд рублей.

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