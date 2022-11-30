Байден отметил, что понижение цен на бензин соответствует одному из его важнейших обязательств

Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Цены на бензин в США вернулись к уровню, на котором находились до начала российской спецоперации на Украине. Об этом 29 ноября сообщает президент США Джозеф Байден в своём Twitter.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский лидер отметил, что цены упали до показателей, наблюдавшихся в начале февраля, понизившись на $1,5 за галлон (3,79 литра) с максимального уровня, зафиксированного летом. Байден указал, что этот результат полностью соответствует одному из его важнейших обязательств и значительно улучшит жизнь американских семей.

Лидер США уточнил, что продолжит работу в данном направлении.

Напомним, в начале ноября Байден уже заявлял о понижении цены на бензин в США и заверил, что стоимость топлива на заправках составляет 3,19 доллара за галлон. Эту информацию опровергла Американская автомобильная ассоциация. На заправках средняя цена топлива составила 3,8 доллара за галлон, что на 19% было выше, чем цифры, указанные президентом США.