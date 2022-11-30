Анкара, 30 ноября 2022, 03:58 — REGNUM Турецкие власти выразили Москву несогласие Анкары с размещением подразделений сирийской армии в тех районах республики, которые контролируется курдскими отрядами «Силами демократической Сирии» (СДС), передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Турции.
Кроме того, Анкара сообщила России о необходимости роспуска курдских вооруженных и вывода из районов в Сирии, которые «входят в сферу влияния России».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что РФ готова организовать переговоры властей Сирии и Турции.
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