Al Jazeera: Турция выразила России несогласие с размещением сирийской армии в курдских районах Сирии

Анкара, , 03:58 — REGNUM Турецкие власти выразили Москву несогласие Анкары с размещением подразделений сирийской армии в тех районах республики, которые контролируется курдскими отрядами «Силами демократической Сирии» (СДС), передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Турции.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, Анкара сообщила России о необходимости роспуска курдских вооруженных и вывода из районов в Сирии, которые «входят в сферу влияния России».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что РФ готова организовать переговоры властей Сирии и Турции.

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