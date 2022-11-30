Анкара, 30 ноября, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Турецкие власти выразили Москве несогласие Анкары с размещением подразделений сирийской армии в тех районах республики, которые контролируются курдскими отрядами «Сил демократической Сирии» (СДС), передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Кроме того, Анкара сообщила России о необходимости роспуска курдских вооруженных формирований и вывода их из районов в Сирии, которые «входят в сферу влияния России».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что РФ готова организовать переговоры властей Сирии и Турции.