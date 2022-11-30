США крайне обеспокоены усилением ядерных сил Китая

Пекин, , 04:09 — REGNUM Китай намерен более чем утроить свой запас ядерных боеголовок и довести его до 1500 единиц к 2035 году, заявило 29 ноября министерство обороны США в своём ежегодном отчёте о военной мощи Народно-освободительной армии Китая, сообщает японское информационное агентство «Киодо Цусин».

Отчёт Пентагона, в основном касающийся военных событий с участием Китая в прошлом году, отражает обеспокоенность США по поводу продолжающегося наращивания ядерных сил Пекина и давления на Тайвань, включая увеличение числа полётов в самопровозглашенной идентификационной зоне противовоздушной обороны острова, которые Вашингтон считает «провокационными и дестабилизирующими».

По данным Пентагона, Китай «вероятно ускорил свою ядерную экспансию» в 2021 году, и его запасы ядерных боеголовок превысили 400 единиц по сравнению с оценкой годом ранее, согласно которой количество имеющихся боеголовок составляло менее 200 единиц.

Отмечая, что НОАК планирует в основном завершить модернизацию своих вооруженных сил к 2035 году, в отчёте, Пентагон в своём отчёте, озаглавленном «Военные события и события в области безопасности, затрагивающие Китайскую Народную Республику», утверждает, что Пекин «вероятно, разместит запас примерно в 1500 боеголовок как раз к этому времени».

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал, что последняя оценка не предполагает значительного ускорения роста ядерных арсеналов по сравнению с прошлогодним отчетом, когда Пентагон оценил, что к 2030 году Китай, вероятно, будет обладать не менее 1000 ядерных боеголовок.

Напомним, что по официальным американским данным на сентябрь 2020 года вооружённые силы США имели 3750 ядерных боеголовок.

Читайте ранее в этом сюжете: В США назвали три страны с примерно равными ядерными арсеналами к 2030 году