Бортпроводники в Индии должны соблюдать дресс-код, даже если летят в качестве пассажиров

Нью-Дели, , 03:44 — REGNUM Правила и дресс-код для проводников ужесточила индийская авиакомпания Air India. Об этом 29 ноября пишет The Sun.

Самолёт авиакомпании Air India Express заходит на посадку в аэропорт Каликута (Кожикоде) Dhruvarahjs

Брошюра с новыми правилами содержит около 40 страниц текста. В частности, в правилах указывается, что проводники не могут ходить с сединой или с залысинами и надевать повседневную одежду, даже если летят в качестве пассажира, а не в качестве персонала.

Также в новых правилах регламентируется в какие цвета нужно красить седину, какие духи не следует использовать и даны рекомендации по поводу ношения носков, украшений и использования дезодорантов.

Кроме того, сотрудникам авиакомпании запрещено показываться на улице с пластиковыми пакетами и покупками из дьюти-фри, особенно если они одеты в форменную одежду авиакомпании. Запрещены и праздные беседы с коллегами.

Новые правила вызвали отторжение у сотрудников Air India. По мнению сотрудников, компания неоправданно жестко установила критерии для работников.