Глава МИД Венгрии призвал членов НАТО сохранить каналы коммуникаций с Россией

Бухарест, , 03:40 — REGNUM Государства, водящие в Североатлантический альянс, должны сохранить каналы коммуникаций с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 ноября в ходе заседания глава МИД стран НАТО в румынской столице Бухаресте.

Флаги членов НАТО Nato.int

По его мнению, трудности, с которыми придется столкнуться зимой, толкают к необходимости достижения мира. Сийярто отметил, что необходимо избегать условий, которые могут спровоцировать эскалацию.

Глава МИД добавил, что каналы коммуникации с Москвой не должны быть закрыты, не смотря даже на то, что невозможно вернуться к тем отношениям, что были раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что диалог России и НАТО не работает. Он обвинил в этом Москву.

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