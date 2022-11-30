Москва, 30 ноября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 30 ноября в своём телеграм-канале напомнила о разрушительных бомбёжках НАТО Югославии.

Not home Последствия бомбардировки. Белград

Захарова, отвечая на обвинения России со стороны Запада в уничтожении украинской инфраструктуры, привела выдержку из пресс-конференции тогдашнего представителя НАТО Джейми Шиа, состоявшейся 25 мая 1999 года в Брюсселе.

На вопрос журналиста, спросившего, почему НАТО наносит удары не только по военным объектам, но и по системам электроэнергетики и водоснабжения, Шиа ответил:

»… От электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Слободан Милошевич [президент Югославии] действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё, что он должен сделать, — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы».

Напомним, что в 1999 году силы НАТО, не имея мандата ООН, в течение длительного времени наносили ракетно-бомбовые удары по территории Югославии, причинив стране колоссальный материальный ущерб.