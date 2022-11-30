На судостроительном заводе «Красные баррикады» завершено конкурсное производство

Астрахань, , 08:34 — REGNUM Судья арбитража Астраханской области Сергей Негерев завершил последний этап банкротства — конкурсное производство одного из старейших предприятий России — ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады». Тем же решением суда был утверждён отчёт конкурсного управляющего, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В карточке дела появилась соответствующая запись. Сам вердикт пока не доступен для ознакомления.

Между тем ещё в начале ноября 2022 года судом было удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего о продлении процедуры банкротства всего на один месяц — «для завершения процедур банкротства, а именно распределения между кредиторами денежных средств, полученных от продажи прав требования к Ильичеву А. С. (субсидиарная ответственность)» и решения вопроса о процессуальном правопреемстве. Срок конкурсного производства завершился 29 ноября 2022 года.

На завершении процедуры в отношении ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады» настаивал представитель Сбербанка, а представитель ФНС России не возражал против подобного исхода.

Напомним, процедура наблюдения (первого этапа) в отношении завода завершилась в 2017 году. К тому моменту долги предприятия превышали 3,313 млрд рублей.

Завод, история которого насчитывает более 135 лет, был признан банкротом в декабре 2017 года. В августе 2020 года по его долгам к субсидиарной ответственности был привлечен экс-директор Александр Ильичев, которого также называли в числе бенефициаров завода. Сумма претензий составила 4 211 102 562,29 рубля. С июня 2019 года Ильичев признан банкротом как физлицо.

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