Варшава, 30 ноября, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Рекорд заболеваемости ВИЧ-инфекцией был зарегистрирован после наплыва украинских беженцев в Польше. Об этом 29 ноября написала обозреватель Катажина Прус в статье для Wirtualna Polska.

Алексей Колчин ИА REGNUM Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию

Журналист уточняет, что к концу октября в Польше было выявлено 1910 новых случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Подобной тревожной статистики в Польше до сих пор не наблюдалось. Прус сослалась на данные Национального научно-исследовательского института общественного здравоохранения, согласно которым в стране с конца июля зафиксировано около тысячи случаев заражения.

В свою очередь, специалист по инфекционным заболеваниям Иоанна Зайковская заявила, что одной из причин такого взрывного для Польши роста заболеваемости ВИЧ стал наплыв в страну украинских беженцев.

Косвенно подтвердила выводы Зайковской доктор медицинских наук Алдона Ковальчук-Кот, указав, что к медикам для продолжения лечения обращаются много украинцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беженцы с территории бывш. УССР отказываются покидать польские отели и лишаться комфортных условий проживания.