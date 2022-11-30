Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» совершил стыковку с космической станцией «Тяньгун»

Пекин, , 03:05 — REGNUM Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» успешно состыковался с основным модулем космической станции Китая «Тяньгун», сообщили в пресс-службе Управления программы пилотируемых космических полетов КНР.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Аппарат стартовал с космодрома Цзюцюань с ракетой-носителем CZ-2F. Полет до станции длился примерно шесть с половиной часов. На борту «Шэньчжоу-15» находятся космонавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.

Отмечается, что впервые в истории страны ротация на станции будет проводиться на орбите в присутствии обоих экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября космонавты из миссии «Шэньчжоу-14» в третий раз вышли в открытый космос для проведения работ за пределами станции.

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