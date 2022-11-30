Корабль «Шэньчжоу-15» состыковался с космической станцией Китая
Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» совершил стыковку с космической станцией «Тяньгун»
Пекин,
30 ноября 2022, 03:05 — REGNUM Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» успешно состыковался с основным модулем космической станции Китая «Тяньгун», сообщили в пресс-службе Управления программы пилотируемых космических полетов КНР.
Китай
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Аппарат стартовал с космодрома Цзюцюань с ракетой-носителем CZ-2F. Полет до станции длился примерно шесть с половиной часов. На борту «Шэньчжоу-15» находятся космонавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.
Отмечается, что впервые в истории страны ротация на станции будет проводиться на орбите в присутствии обоих экипажей.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября космонавты из миссии «Шэньчжоу-14» в третий раз вышли в открытый космос для проведения работ за пределами станции.
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История вопроса
В период с 1957 по 1975 годы СССР и США соперничали по освоению космоса. За этот период СССР осуществил первый в мире запуск космического спутника, первый в мире полёт человека в космическое пространство, первый в мире выход человека в открытый космос, первую в мире мягкую посадку на Луну. Первая женщина космонавт тоже была из СССР.
США оказались первыми на Луне. Это произошло 20 июля 1969 года.
После распада СССР Россия стала сдавать позиции в космической индустрии. В 2016 году была введена Федеральная космическая программа, которая к 2025 году, призвана улучшить текущие положение дел.
В настоящее время в космической отрасли укрепляет позиции Китай, в период с 1990 по 2012 год Китай вывел 43 спутника на орбиту, а с 2010 года производит большее количество космических запусков, чем США, уступая только России.