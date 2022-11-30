Пекин, 30 ноября, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» успешно состыковался с основным модулем космической станции Китая «Тяньгун», сообщили в пресс-службе Управления программы пилотируемых космических полетов КНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Аппарат стартовал с космодрома Цзюцюань с ракетой-носителем CZ-2F. Полет до станции длился примерно шесть с половиной часов. На борту «Шэньчжоу-15» находятся космонавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.

Отмечается, что впервые в истории страны ротация на станции будет проводиться на орбите в присутствии обоих экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября космонавты из миссии «Шэньчжоу-14» в третий раз вышли в открытый космос для проведения работ за пределами станции.