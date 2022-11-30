Неаполь, Италия, 30 ноября, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Вероятной причиной значительных разрушений, вызванных оползнем на итальянском острове Искья, стало массовое незаконное строительство, сообщает 29 ноября Reuters.

Ekrem Canli Оползень

Эксперты и активисты заявили, что строительство незаконных зданий увеличило масштаб разрушений от происшедшего на днях стихийного бедствия.

Число погибших в результате оползня, вызванного проливным дождем, возросло в понедельник до восьми, включая ребёнка. Четыре человека всё ещё числятся пропавшими без вести.

Искья, чьи термальные ванны и живописное побережье привлекают посетителей со всего мира, также известна своим безудержным несанкционированным строительством. Предыдущий оползень, происшедший там в 2006 году, унес жизни целой семьи — отца и трёх его дочерей.

Геолог Арканджело Франческо Виоло сказал, что Искья, которая находится в зоне землетрясения, всегда была уязвима к стихийным бедствиям.

«Имела место хаотичная застройка зданий и неправильное использование земли, что усугубило ситуацию. Есть здания в местах, где геологические условия не позволили бы строить», — сказал он.

Известно, что с 1985 года на густонаселенном острове было подано около 28 000 заявок на строительную амнистию домов, построенных незаконно. Нет данных, сколько из этих заявок были удовлетворены.

Напомним, что утром 26 ноября на острове Искья случился разрушительный оползень.