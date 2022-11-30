На территории Чехии запланировано до конца года организовать курсы для военных с Украины

Прага, , 02:33 — REGNUM Обучение украинских военнослужащих на территории Чехии разрешили своим решением депутаты нижней палаты парламента республики. Об этом 29 ноября сообщило Чешское информационное агентство.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинством голосов депутатами были одобрены пребывание военных ВСУ на полигоне Либава. Планируется до конца текущего года организовать пять курсов длительностью месяц каждый, который пройдут около 800 военнослужащих.

Также депутаты одобрили участие инструкторов из Чехии в подготовке солдат ВСУ в других странах ЕС, при условии, что число таких наставников не будет более 55 человек.

Кроме того, чешские парламентарии одобрили участие военнослужащих ВС Чехии в миссии НАТО в Ираке, которая запланирована на 2023 и 2024 годы. Помимо этого, по решению депутатов нижней палаты парламента Чехии, 40 сотрудников военной полиции будут направлены в самопровозглашённое Косово, где чешским полицейским предстоит в составе подразделения итальянских коллег обеспечивать порядок в ближайшие два года.