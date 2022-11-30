Власти Венесуэлы и компания Chevron подпишут новые соглашения о добыче нефти

Каракас, , 02:19 — REGNUM Вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам, министр нефтяной промышленности Тарек Эль-Аиссами заявил, что венесуэльские власти и американская нефтяная компания Chevron подпишут новые соглашения о совместном бизнесе и добыче нефти. Об этом он написал в своем микроблоге.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

Эль-Аиссами также сообщил, что провел переговоры с президентом Chevron Хавьером Ла Росой. Он напомнил, что в 2023 году исполняется 100 лет с начала работы этой компании в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби объявил, что американские власти выдали Chevron разрешение на возобновление нефтедобычи на венесуэльских месторождениях.

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