Чувашия, 1 марта, 2004, 10:00 — ИА Регнум. 1 марта Чувашию посетит делегация ОАО "КамАЗ" во главе с генеральным директором Сергеем Когогиным. Руководитель крупнейшего автозавода впервые в республике. Программой визита предусмотрено посещение предприятий "Элара" и "Шумерлинский завод спецавтомобилей", встреча с руководством республики. Итогом визита станет подписание Соглашения о сотрудничестве между ОАО "КамАЗ" и Кабинетом Министров Чувашской Республики и протокола первоочередных поручений по его реализации.

ОАО "КамАЗ" и Чувашскую Республику связывают давние партнерские отношения. 8 промышленных предприятий республики успешно сотрудничают с КАМАЗ" и его дочерними компаниями. В 2003 году ими поставлено продукции на сумму около 74 млн.рублей. Наибольшие объемы поставок осуществляют ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод", ОАО "ЧНППП "Элара", ООО "Электром", ОАО "Химпром", ОАО "Канашский автоагрегатный завод". В 2004 году объемы поставок будут увеличены почти на 25 %. Вместе с тем потенциал сотрудничества более высок. Интересные предложения по развитию взаимовыгодного сотрудничества подготовлены Автохолдингом "Элара", ОАО "Чебоксарский авторемонтный завод". Кроме того, ряд предприятий планируют освоить новые виды продукции для ОАО "КамАЗ".