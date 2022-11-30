Испанская береговая охрана спасла трех мигрантов, прятавшихся на рулевом механизме танкера

Мадрид, , 01:58 — REGNUM Трое африканских мигрантов, которые находились на рулевом механизме танкера Althini II, прибывшего на Канарские острова из Нигерии, были спасены испанскими моряками, сообщает в своем микроблоге береговая охрана Испании.

Танкер pixabay, cc0

Судно находилось в океане 11 дней. Мигранты были доставлены в порт, где им оказали медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Международная организация по миграции (МОМ) опубликовала доклад, в котором говорится, что с января 2021 года при попытке попасть в ЕС погибли более 4500 мигрантов.

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