Испанские моряки спасли 3 мигрантов, прятавшихся в рулевом отсеке танкера
Испанская береговая охрана спасла трех мигрантов, прятавшихся в рулевом механизме танкера
Мадрид, 30 ноября, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Трое африканских мигрантов, которые находились в рулевом механизме танкера Althini II, прибывшего на Канарские острова из Нигерии, были спасены испанскими моряками, сообщает в своем микроблоге береговая охрана Испании.
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Танкер
Судно находилось в океане 11 дней. Мигранты были доставлены в порт, где им оказали медицинскую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Международная организация по миграции (МОМ) опубликовала доклад, в котором говорится, что с января 2021 года при попытке попасть в ЕС погибли более 4500 мигрантов.