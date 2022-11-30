Объект энергоснабжения в Курской области попал под обстрел киевских боевиков

Курск, , 01:58 — REGNUM Два района Курской области оказались частично лишены энергоснабжения после обстрелов киевских боевиков. Об этом 29 ноября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Роман Старовойт Kremlin.ru

Как уточнил глава Курской области, всего было зафиксировано около 11 прилётов со стороны ВСУ. Одно из попаданий пришлось по объекту энергоснабжения, из-за этого были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.

Старовойт отметил, что оценка ущерба будет проведена специалистами после обстрела. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ посёлка Тёткино и повреждении объектов энергоснабжения.

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