Курск, 30 ноября, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Два района Курской области оказались частично лишены энергоснабжения после обстрелов киевских боевиков. Об этом 29 ноября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Роман Старовойт

Как уточнил глава Курской области, всего было зафиксировано около 11 прилётов со стороны ВСУ. Одно из попаданий пришлось по объекту энергоснабжения, из-за этого были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.

Старовойт отметил, что оценка ущерба будет проведена специалистами после обстрела. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ посёлка Тёткино и повреждении объектов энергоснабжения.