Из РФ в недружественные страны запретили вывоз ракет, вертолётов и дронов
Правительство РФ расширило перечень запрещённых к вывозу товаров двойного назначения
Москва,
30 ноября 2022, 02:00 — REGNUM Постановлением правительства России от 23.11.2022 № 2125 размещенном 29 ноября на портале правовой информации запрещён вывоз в недружественные страны ряда товаров, имеющих двойное назначение.
Всего в обновлённый список продукции вошло свыше 150 наименований. В частности, запрещён вывоз: ракет-носителей, ракетных двигателей и ракетного топлива; вертолётов Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-26, запчастей и документации к ним; беспилотников; авиационных приборов; бронированных и грузовых автомобилей повышенной проходимости; дизельных двигателей большой мощности для колёсной и гусеничной техники; служебного и гражданского огнестрельного нарезного оружия и патронов к ним; взрывчатки; тепловизоров и дальномеров; бронежилетов и защитных шлемов.
Напомним, что данное постановление расширяет перечень запрещённой к вывозу в недружественные страны продукции двойного назначения, введённый в марте этого года.
История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.