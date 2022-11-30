Правительство РФ расширило перечень запрещённых к вывозу товаров двойного назначения

Москва, , 02:00 — REGNUM Постановлением правительства России от 23.11.2022 № 2125 размещенном 29 ноября на портале правовой информации запрещён вывоз в недружественные страны ряда товаров, имеющих двойное назначение.

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Всего в обновлённый список продукции вошло свыше 150 наименований. В частности, запрещён вывоз: ракет-носителей, ракетных двигателей и ракетного топлива; вертолётов Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-26, запчастей и документации к ним; беспилотников; авиационных приборов; бронированных и грузовых автомобилей повышенной проходимости; дизельных двигателей большой мощности для колёсной и гусеничной техники; служебного и гражданского огнестрельного нарезного оружия и патронов к ним; взрывчатки; тепловизоров и дальномеров; бронежилетов и защитных шлемов.

Напомним, что данное постановление расширяет перечень запрещённой к вывозу в недружественные страны продукции двойного назначения, введённый в марте этого года.