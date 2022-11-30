В Москве один человек пострадал в ДТП с автомобилем скорой помощи
На севере Москвы произошла авария с участием автомобиля скорой помощи, пострадал один человек
Москва,
30 ноября 2022, 01:33 — REGNUM Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля Honda и машины скорой помощи на севере Москвы 29 ноября, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по российской столице.
ДТП
Иван Шилов © ИА REGNUM
ДТП произошло в районе улицы Клязьминская. При ударе машина скорой помощи опрокинулась и повредила автомобиль Volkswagen, стоявший на перекрестке.
Травму получил фельдшер скорой помощи, у которого, по предварительной информации, «перелом плеча».
Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября грузовой автомобиль, водитель которого не справился с управлением, врезался в стену здания на юге Москвы.
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История вопроса
ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.