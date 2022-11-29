Москва, 30 ноября, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля Honda и машины скорой помощи на севере Москвы 29 ноября, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по российской столице.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в районе улицы Клязьминская. При ударе машина скорой помощи опрокинулась и повредила автомобиль Volkswagen, стоявший на перекрестке.

Травму получил фельдшер скорой помощи, у которого, по предварительной информации, «перелом плеча».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября грузовой автомобиль, водитель которого не справился с управлением, врезался в стену здания на юге Москвы.