Решение о выходе из соглашения стран СНГ в сфере пенсионного обеспечения принято властями Украины

Киев, , 01:23 — REGNUM Решение о выходе из соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в сфере пенсионного обеспечения было принято властями Украины. Об этом 29 ноября сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мельничук напомнил, что соглашение о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения было заключено в марте 1992 года в Москве. Киевским режимом принято решение о выходе из соглашения, заключённого больше 30 лет назад.

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