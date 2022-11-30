Киев вышел из соглашения о гарантиях прав граждан СНГ в пенсионной сфере
Решение о выходе из соглашения стран СНГ в сфере пенсионного обеспечения принято властями Украины
Киев,
30 ноября 2022, 01:23 — REGNUM Решение о выходе из соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в сфере пенсионного обеспечения было принято властями Украины. Об этом 29 ноября сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале.
Украина
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Мельничук напомнил, что соглашение о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения было заключено в марте 1992 года в Москве. Киевским режимом принято решение о выходе из соглашения, заключённого больше 30 лет назад.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киев в одностороннем порядке разорвал соглашение с Минском о сотрудничестве в сфере исследования и освоения космоса.
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История вопроса
Картина внутриполитической жизни на Украине определяется противостоянием между различными олигархическими группами. Процесс передачи власти между ними может проходить как под видом демократических выборов, так и вооруженных «народных» революций, в которых активно применяются националистические формирования. К этой постоянной борьбе дополняются противоречия международные, в которых Киев чаще выступает в качестве объекта политики, а не субъекта. Ярким примером этого стала последняя цветная революция, которая произошла после того, как осенью 2013 года президент страны Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС, которая была выгодна исключительно европейским производителям. Отношения киевского режима с Россией отличаются крайним непостоянством