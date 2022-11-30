В одном из регионов ФРГ объявили чрезвычайное положение из-за энергокризиса
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия объявили чрезвычайное положение из-за энергокризиса
Берлин,
30 ноября 2022, 01:14 — REGNUM Чрезвычайное финансовое положение из-за энергетического кризиса объявлено в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, 29 ноября сообщил новостной портал WDR.
Германия
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Для исправления ситуации региональным властям необходимо взять кредит в размере €5 млрд, однако «долговой тормоз» региона не позволяет получить новые заемные средства.
Введенный режим должен помочь руководству федеральной земли добиться дополнительного финансирования. Власти региона объясняют планы по новым кредитам «слабым экономическим развитием федеральной земли».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага, представитель Левой партии ФРГ Клаус Эрнст заявил, что сжиженный природный газ, который Германия получает из Катара, не сможет обеспечить все потребности немецкой экономики.
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История вопроса
Экономика Германии – крупнейшая экономика Европы. В мире по объёму ВВП она занимает четвёртое место. Германия остаётся в значительной степени индустриальной страной, сектор промышленности составляет около половины экономики. Особенно развиты машиностроение, приборостроение и химическая промышленность.
Для германской экономики характерны высокоразвитая инфраструктура и высокая квалификация работников. Важной особенностью германской экономики является её экспортная ориентированность. При этом во всём мире товары германского производства имеют высокую репутацию.
Так называемая социально-рыночная модель экономики сочетает невысокую степень госрегулирования с сильной социальной защитой населения. В то же время, высокая степень социальных гарантий для работников оборачивается слишком высокой налоговой нагрузкой.
Более половины ВВП страны обеспечивает сектор услуг, в том числе велика роль банков. Агросектор составляет не более 1,5% экономики.
Большой проблемой является неравномерность развития экономики страны. Для приведения экономики восточной части страны (бывшей ГДР) к стандартам западной части до сих пор тратится до 100 млн долларов в год.