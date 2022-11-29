Берлин, 30 ноября, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Чрезвычайное финансовое положение из-за энергетического кризиса объявлено в немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, 29 ноября сообщил новостной портал WDR.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Для исправления ситуации региональным властям необходимо взять кредит в размере €5 млрд, однако «долговой тормоз» региона не позволяет получить новые заёмные средства.

Введенный режим должен помочь руководству федеральной земли добиться дополнительного финансирования. Власти региона объясняют планы по новым кредитам «слабым экономическим развитием федеральной земли».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага, представитель Левой партии ФРГ Клаус Эрнст заявил, что сжиженный природный газ, который Германия получает из Катара, не сможет обеспечить все потребности немецкой экономики.

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