Польские власти препятствуют передвижению автотранспорта через белорусскую границу

Брест, Белоруссия, , 01:24 — REGNUM На границе Польши и Белоруссии около Бреста по вине польской стороны возникла большая очередь и грузовых и легковых автомобилей, сообщает 29 ноября БелТА.

На границе gpk.gov.by

На пограничном переходе Козловичи скапливается от 300 до 500 большегрузных автомобилей. Грузовики стоят по обеим сторонам дороги в два-три ряда. Их водителям проходится ждать своей очереди на проезд через границу по несколько суток.

Так как перевозчики из ЕС не имеют права перемещаться по территории Белоруссии в Брестском районе подготовлено пять площадок, где осуществляется перецепка грузов. Такие же площадки функционируют и на польской стороне границы.

По словам водителей грузовиков, польская сторона умышленно препятствует нормальному движению транспорта. Кроме того, польскими властями до сих пор закрыт крупный переход «Кузница-Белостокская» — «Брузги», что значительно увеличило на нагрузку на оставшихся действующими два КПП.

Белорусские пограничники сообщили, что польская сторона может не принимать транспорт по нескольку часов подряд. В общей сложности, Польша выполняет лишь 60% установленной международными соглашениями нормы по пропуску автомобилей.

В очередях вынуждены стоять и легковые автомобили. Так на пограничном переходе «Варшавский мост» водителям легковушек приходиться ждать по 12 и более часов.

Напомним, что 8 апреля ЕС ввёл запрет на проезд грузового автотранспорта из России и Белоруссии по территории Евросоюза. Аналогичные ответные меры в отношении европейских грузовиков Белоруссия и Россия ввели, соответственно, 16 апреля и 1 октября.