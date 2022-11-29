Киев, 30 ноября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Соглашение с правительством Белоруссии о сотрудничестве в сфере исследования и освоения космоса было разорвано киевским режимом в одностороннем порядке. О принятом решении сообщил 29 ноября представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Решение о разрыве соглашения было принято в ходе заседания Верховной рады. Как уточнил Мельничук, действие рамочного соглашения между правительствами Украины и Белоруссии о сотрудничестве в сфере исследования и освоения космического пространства в мирных целях было прекращено Киевом в одностороннем порядке.

Соглашение об освоении космоса было заключено между двумя странами в Киеве 12 июня 2009 года.

Напомним, начиная с весны текущего года Киев начал денонсировать соглашения с Минском. В частности, правительство Украины уже разорвало соглашения с правительством Белоруссии о сотрудничестве по вопросам молодёжной политики, в сфере геодезии, картографии, соглашение о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной промышленности.

Кроме того, Украина прекратила действие соглашений о научном сотрудничестве с Национальной академией наук Белоруссии. Государственная архивная служба Украины, в свою очередь, денонсировала соглашение с Минском.