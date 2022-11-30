Постпред Ульянов: Европа потеряла Россию как поставщика энергоносителей
Постпред РФ в Вене: Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергоносителей
Вена,
30 ноября 2022, 00:45 — REGNUM Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергоносителей и перешла на более дорогой сжиженный природный газ из США, написал в своем микроблоге постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Евросоюз
Иван Шилов © ИА REGNUM
Так он ответил на сообщение одного из пользователей социальной сети, который процитировал главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола. Речь идет о высказывании руководителя учреждения, который заявил, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа и ее ждет падение объемов добычи.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что энергетическая политика Брюсселя привела ЕС к еще большей зависимости от США.
Читайте ранее в этом сюжете:
Глава Хорватии заявил, что политика ЕС привела к зависимости от США
История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.