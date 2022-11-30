Постпред РФ в Вене: Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергоносителей

Вена, , 00:45 — REGNUM Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергоносителей и перешла на более дорогой сжиженный природный газ из США, написал в своем микроблоге постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он ответил на сообщение одного из пользователей социальной сети, который процитировал главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола. Речь идет о высказывании руководителя учреждения, который заявил, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа и ее ждет падение объемов добычи.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что энергетическая политика Брюсселя привела ЕС к еще большей зависимости от США.

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