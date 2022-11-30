Госдепартамент США одобрил возможную продажу Катару систем защиты от дронов за $1 млрд

Вашингтон, , 00:22 — REGNUM Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Катару систем защиты от беспилотников Катару за $1 млрд, 29 ноября сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

Основными подрядчиками в рамках соглашения станут американские компании Raytheon Technologies, SRC и Northrop Grumman. Следующим этапом должно стать рассмотрение сделки Конгрессом США в течение 30 дней после получения соответствующих документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Финляндии за $323 млн тактических ракет класса «воздух-воздух» AIM 9X Block II и класса «воздух-земля» AGM-154.

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