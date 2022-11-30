Госдеп США одобрил возможную продажу Катару систем защиты от дронов
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Катару систем защиты от дронов за $1 млрд
Вашингтон,
30 ноября 2022, 00:22 — REGNUM Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Катару систем защиты от беспилотников Катару за $1 млрд, 29 ноября сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Флаг США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Основными подрядчиками в рамках соглашения станут американские компании Raytheon Technologies, SRC и Northrop Grumman. Следующим этапом должно стать рассмотрение сделки Конгрессом США в течение 30 дней после получения соответствующих документов.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Финляндии за $323 млн тактических ракет класса «воздух-воздух» AIM 9X Block II и класса «воздух-земля» AGM-154.
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История вопроса
ВПК — совокупность организаций и предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Специфика ВПК проявляется в монополии заказчика, особенных требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, ее высокой наукоёмкости и технологичности; в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов; в сложностях выхода предприятий военно-промышленного комплекса на внешние рынки вооружений и так далее.
Рывок в развитии российского ВПК состоялся в 2011 году с развитием трех основных направлений: выполнение гособоронзаказа, (ГОЗ) модернизацию оборонной отрасли, создание необходимой законодательной базы.
Роль ВПК во внешнеэкономической политике государства весьма значительна. На долю оборонные предприятий приходится до трети экспорта машин и оборудования, предприятий.