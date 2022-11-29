Тегеран, 30 ноября, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи решительно высказался в защиту безопасности соседнего Ирака, сообщает 29 ноября иранское информационное агентство ИРНА.

akkasemosalman Али Хаменеи

Хаменеи, принимая недавно назначенного премьер-министра Ирака Мухаммеда Шия аль-Судани, назвал его «набожным человеком» и государственным деятелем, способным вести Ирак вперёд и продвигать страну к независимому положению, которого заслуживает её цивилизация и история.

По словам Хаменеи, с точки зрения природных и человеческих ресурсов, а также культурного, исторического и цивилизационного фона Ирак является лучшей арабской страной в регионе. Однако, несмотря на такой фон, считает Хаменеи, Ираку пока не достичь «своего высокого расцвета». Аль-Судани же, по мнению Хаменеи, как раз в состоянии добиться для Ирака реального прогресса и достойного страны статуса.

Сославшись на недавнее заявление аль-Судани о том, что Ирак не позволит никому использовать иракскую территорию для подрыва безопасности Ирана, Хаменеи высказал сожаление по поводу того, что Ирану всё-таки исходит угроза с некоторых иракских территорий, не контролируемых центральным багдадским правительством.

Хаменеи особо подчеркнул, что «безопасность Ирака является безопасностью Ирана» и в случае угрозы Ираку, откуда бы она ни исходила, Иран твёрдо встанет на его защиту.

Напомним, что аль-Судани, принадлежащий к проиранским шиитским группам, является премьер-министром Ирака с октября 2022 года.