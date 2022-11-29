Брюссель, 30 ноября, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Более 20% всей энергии, используемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников. Об этом 29 ноября сказано в опубликованных материалах Европарламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

Отмечается, что за период с 2004 года показатель потребления энергии из возобновляемых источников увеличился в два раза. При этом Евросоюз стремится сократить потребление ископаемого топлива. Конечная цель ЕС — стать климатически нейтральным к 2050 году.

На сегодняшний день властями Евросоюза пересматривается заявленная ранее промежуточная цель по доле потребления альтернативной энергии на 2030 год, которая была изначально установлена на уровне 32%. Европарламент в сентябре 2022 года попросил об увеличении доли потребления данного вида энергии до 45%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Польше заявили о постепенном переходе энергетики на альтернативные источники энергии, при этом страна намерена развивать атомную энергетику, ветряные генераторы и солнечные электростанции.