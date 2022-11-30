Проходящая в Южной Корее забастовка дальнобойщиков угрожает экономике стране

Сеул, , 00:14 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, правительство примет все возможные меры для того, чтобы справиться с затянувшейся забастовкой водителей-дальнобойщиков, сообщает 29 ноября информационное агентство «Рёнхап».

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Президент сделал это заявление, председательствуя на еженедельном заседании кабинета министров. Он собирается утвердить исполнительный приказ о возвращении к работе бастующих водителей грузовых автомобилей, работающих на цементных месторождениях, поскольку всеобщая забастовка дальнобойщиков продолжается уже шестой день.

«Строительные и производственные площадки по всей стране остановились из-за приостановки логистики цемента и стали, и наша производственная база находится под угрозой разрушения. Под угрозой даже повседневная жизнь людей», — сказал Юн Сок Ёль.

Профсоюз солидарности водителей грузовиков, работающий под крылом радикальной профсоюзной организации Корейской конфедерации профсоюзов (KCTU), объявил в прошлый четверг общенациональную забастовку, вторую в своем роде менее чем за шесть месяцев, и призывает правительство выполнить его требование об установлении постоянных минимальных ставок фрахта для улучшения условий труда.

Юн Сок Ёль сказал, что забастовку дальнобойщиков нельзя оправдать, пока они берут в заложники национальную экономику и жизни людей для достижения своих собственных интересов. По словам президента, бастующие придерживаются «необоснованных» требований. Он особо осудил любое нападение забастовщиков на своих товарищей-дальнобойщиков, отказывающихся участвовать в забастовке, как «неприемлемое преступное поведение».

«За время своего пребывания в должности я твердо установлю законность в отношениях между трудящимися и администрацией. Я никогда не пойду на компромисс с беззакониями. Ответственность за противоправные действия будет строго преследоваться до конца», — сказал президент.

В своем заключительном слове Юн Сок Ёль ещё раз подчеркнул верховенство закона в отношениях между работниками и администрацией.

«Если всеобщая забастовка будет продолжена, людям будет гораздо хуже. В любом случае закон и принципы должны последовательно соблюдаться в отношениях между рабочими и администрацией», — сказал он.

Президент добавил, что не может быть экономического роста и процветания, когда верховенство права и демократия находятся под угрозой.

Юн Сок Ёль также выразил сожаление по поводу действий работников метрополитена и железных дорог, связанных с KCTU, по проведению забастовок солидарности, заявив, что любые нарушения будут строго пресекаться в соответствии с законом и правилами.