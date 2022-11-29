Берлин, 29 ноября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Передача Берлином Киеву вооружений и боеприпасов, которые предназначались для бундесвера, ухудшила положение Вооруженных сил Германии, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт 29 ноября в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Eucom.mil Бундесвер

Вместе с тем, по её словам, немецкие власти «считают себя обязанными» помогать киевскому режиму. Ламбрехт также сообщила, что Германия в 2022 году и, «возможно, даже в следующем» году не сможет достичь целевого показателя расходов на оборону в размере 2% от своего ВВП (согласно требованиям для членов НАТО).

Министр отметила, что ФРГ может достичь указанной цифры в течение пяти лет, но сначала в стране следует восстановить промышленные мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что в бундесвере наблюдается дефицит самого необходимого. Он уточнил, что такая ситуация стала следствием той помощи, которую Берлин оказывает Киеву.