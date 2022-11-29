Правительство ФРГ: Киев получил от Берлина помощь на восстановление энергоинфраструктуры

Берлин, , 23:13 — REGNUM Власти Германии выделили €56 млн в качестве финансовой помощи Киеву на восстановление энергетической инфраструктуры на территории Украины, заявил 29 ноября журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, Берлин намерен передать киевскому режиму более 350 генераторов. Хебештрайт также сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и провел разговор с Владимиром Зеленским и обсудил с ним обстановку на Украине, включая ситуацию в сфере электроснабжения.

Глава немецкого правительства пообещал Зеленскому, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву как в области противовоздушной обороны, так и в вопросах долгосрочного восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября депутат бундестага, полковник в отставке Родерих Кизеветтер обвинил Олафа Шольца в нежелании поставлять ВСУ танки немецкой армии.

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