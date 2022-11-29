Испытания ракеты BrahMos в Индии прошли успешно

Нью-Дели, , 23:12 — REGNUM Испытания ракеты BrahMos класса «земля-земля» увеличенной дальности BrahMos провела армия Индии. Об этом 29 ноября сообщило командование Андаманских и Никобарских островов.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Генерал-лейтенант Аджай Сингх, главнокомандующий Андаманскими и Никобарскими островами поздравил Западное командование индийской армии с успешным проведением испытательного пуска ракеты BrahMos увеличенной дальности «земля-земля».

Поздравление сопровождалось фотографиями пуска ракеты.

Напомним BrahMos Aerospace — совместная индийско-российская корпорация, основное внимание которой сосредоточено на разработке и производстве сверхзвуковых крылатых ракет.