Токио, 29 ноября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. В Токио было совершенно нападение на известного учёного-социолога Синдзи Миядая, сообщает 29 ноября агентство Kyodo.

Maarten Van Damme Нож

Миядай, профессор Токийского столичного университета, был обнаружен на территории университетского кампуса с множественными резаными ранами шеи. 63-летнего учёного доставили в больницу, но его ранения не опасны для жизни. Подозреваемый всё еще находится на свободе, полиция разыскивает предполагаемого нападавшего по подозрению в покушении на убийство.

По словам очевидца, Миядай находился на дорожке кампуса, когда преступник ударил его сзади по голове, а затем напал на него с острым предметом.

Миядай приобрел известность в середине 1990-х годов благодаря своему противоречивому исследованию, посвященному проблеме оплачиваемых свиданий старшеклассниц и молодых женщин с мужчинами старшего возраста.

Миядай также исследовал культ «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тоталитарной религиозной секты, организовавшей в 1995 году газовую атаку в токийском метро и совершившей ряд других тяжких преступлений. По данным японских правоохранительных органов, часть членов секты избежала наказания и сейчас находится в глубоком подполье.

Кроме того, Миядай активно выступал на телевидении и радио и был популярным кинокритиком.