Вашингтон, 29 ноября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Власти США и Турции поддерживают регулярные контакты по процессам, которые происходят в Сирии, в скором времени американский и турецкий министры обороны Ллойд Остин и Хулуси Акар собираются провести двухсторонние переговоры, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 29 ноября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Он отметил, что диалог между ведомствами поддерживается как на оперативном уровне, так и на уровне Центрального командования США (CENTCOM). Райдер также сообщил, что Вашингтон встревожен планами Турции провести наземную операцию на севере Сирии.

Он добавил, что США просят Анкару «проявлять сдержанность».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция Вашингтона состоит в том, что у Турции есть право на самооборону от террористических атак, но американские власти выступают за деэскалацию на севере Сирии.