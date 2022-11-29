Пентагон сократил патрулирование, но передислокация сил не проводилась

Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Патрулирование на севере Сирии сократили США, не проводя передислокации сил, несмотря на угрозу операции Турции. Об этом 29 ноября сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга для СМИ.

Армия США в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

Подтвердив сокращение числа патрулей без проведения передислокации сил США, Райдер отметил, что американские вооружённые силы сохранят нацеленность на противодействие потенциальной угрозе со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сокращение количества патрулей представитель Пентагона объяснил патрулированием совместно с курдскими формированиями, которые понизили эту активность. Возможность «турецкого вторжения» Райдер оценивать не стал, но выразил надежду на проявление всеми сторонами сдержанности, которая позволит продолжить операции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Турции выразили готовность провести наземную операцию в Сирии, когда это будет удобно для обеспечения безопасности южной границы.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция готова провести наземную операцию в Сирии