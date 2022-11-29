Хьюстон, США, 29 ноября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Городские власти Хьюстона отменили приказ, согласно которому более 2 миллионов человек в четвёртом по величине городе страны должны кипятить воду из-под крана перед тем, как её пить, сообщает 29 ноября Associated Press.

AVRS Некачественная вода

Распоряжение о кипячении воды действовало с воскресенья, когда отключение электроэнергии на очистных сооружениях привело к падению давления в системе.

Данное распоряжение привело к закрытию предприятий и школ. В частности, в школьном округе Хьюстона были отменены занятия в понедельник и вторник.

Распоряжение об обязательном кипячении воды было отменено рано утром 29 ноября. Городские власти заявили, что образцы качества воды, отправленные в Техасскую комиссию по качеству окружающей среды, подтвердили, что вода из-под крана соответствует нормативным стандартам и безопасна для питья.

На пресс-конференции в понедельник мэр Сильвестр Тернер заявил, что городские власти выпустили уведомление, которое касается всего Хьюстона и некоторых прилегающих районов, о соблюдении мер предосторожности после того, как два трансформатора — основной и резервный — весьма неожиданно вышли из строя на местном водоканале. Проблема повлияла на способности очищать и закачивать воду в систему, что привело к критически низкому давлению. По словам Тернера, поскольку проблема заключалась в неисправности трансформаторов, использование резервных генераторов не имело никакого смысла.