США сообщили об отправленных Киеву дополнительных системах ПВО Hawk
Пентагон: дополнительные системы противовоздушной Hawk находятся в пути на Украину
Вашингтон,
29 ноября 2022, 22:22 — REGNUM США в рамках военной помощи отправили Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, эти средства находятся в пути на Украину, заявили 29 ноября журналистам высокопоставленные представители Пентагона.
Пентагон
Иван Шилов © ИА REGNUM
В министерстве обороны также подчеркнули, что американские власти прорабатывают все возможные «комбинации оборудования», которые могут быть переданы Вашингтоном киевским боевикам, в том числе комплексы Patriot.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября представители Пентагона заявили, что США пока не планируют включать истребители в списки военной помощи Киеву. В ведомстве добавили, что указанный вопрос сейчас не является приоритетным для Вашингтона.
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История вопроса
После начала гражданского конфликта на юго-востоке территории б. УССР ряд государств-партнёров принял решение об оказании военно-политической помощи киевскому режиму. В частности, США начали поставки материально-технической помощи и вооружения. Всего за пять лет с 2014 по 2019 годы, по данным Пентагона, Соединённые Штаты вложили в обороноспособность киевского режима около 1,3 млрд долларов. Так, США поставили противотанковые комплексы, бронированные автомобили повышенной проходимости типа «HMMWV» и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции, приборы ночного видения, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, тактическое снаряжение, бронежилеты и кевларовые шлемы, катера береговой охраны. Кроме того, по мнению экспертов, Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие через страны-сателлиты в Восточной Европе. Канада поставила киевскому режиму баллистические маски, приборы ночного видения, бронежилеты, кевларовые шлемы, радиостанции и т.д. Оттава также пообещала начать поставки бронетехники.