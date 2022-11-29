Вашингтон, 29 ноября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. США в рамках военной помощи отправили Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, эти средства находятся в пути на Украину, заявили 29 ноября журналистам высокопоставленные представители Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В министерстве обороны также подчеркнули, что американские власти прорабатывают все возможные «комбинации оборудования», которые могут быть переданы Вашингтоном киевским боевикам, в том числе комплексы Patriot.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября представители Пентагона заявили, что США пока не планируют включать истребители в списки военной помощи Киеву. В ведомстве добавили, что указанный вопрос сейчас не является приоритетным для Вашингтона.