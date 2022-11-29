Цена на газ в Европе выросла до $1380 за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе к концу торгов поднялась выше $1380 за тысячу кубометров
Лондон,
29 ноября 2022, 21:57 — REGNUM Цены на газ в Европе выросли 29 ноября на 3,8%. К концу торгов стоимость газовых фьючерсов, по данным лондонской биржи ICE, составила 1384,2 доллара за тысячу кубометров.
Газ для Германии
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
Напомним, рекордного максимума цены на газ в Европе достигали в начале марта 2022 года. Из-за возможного запрета на поставку российских энергоресурсов на биржах ЕС цена поднималась до 3892 долларов за тысячу кубометров.
После снижения цены в последующие месяцы до $1000 — $1100 она вновь стала расти с начала лета. Как отмечают эксперты, такого устойчивого роста цен в Европе не наблюдалось с 1996 года.
Читайте ранее в этом сюжете:
В Германии не могут найти реальную замену российскому газу
История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.