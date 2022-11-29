Лондон, 29 ноября 2022, 21:57 — REGNUM Цены на газ в Европе выросли 29 ноября на 3,8%. К концу торгов стоимость газовых фьючерсов, по данным лондонской биржи ICE, составила 1384,2 доллара за тысячу кубометров.

Газ для Германии
Газ для Германии
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, рекордного максимума цены на газ в Европе достигали в начале марта 2022 года. Из-за возможного запрета на поставку российских энергоресурсов на биржах ЕС цена поднималась до 3892 долларов за тысячу кубометров.

После снижения цены в последующие месяцы до $1000 — $1100 она вновь стала расти с начала лета. Как отмечают эксперты, такого устойчивого роста цен в Европе не наблюдалось с 1996 года.

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