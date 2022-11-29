Цена на газ в Европе к концу торгов поднялась выше $1380 за тысячу кубометров

Лондон, , 21:57 — REGNUM Цены на газ в Европе выросли 29 ноября на 3,8%. К концу торгов стоимость газовых фьючерсов, по данным лондонской биржи ICE, составила 1384,2 доллара за тысячу кубометров.

Газ для Германии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, рекордного максимума цены на газ в Европе достигали в начале марта 2022 года. Из-за возможного запрета на поставку российских энергоресурсов на биржах ЕС цена поднималась до 3892 долларов за тысячу кубометров.

После снижения цены в последующие месяцы до $1000 — $1100 она вновь стала расти с начала лета. Как отмечают эксперты, такого устойчивого роста цен в Европе не наблюдалось с 1996 года.

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