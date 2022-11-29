Лондон, 29 ноября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе выросли 29 ноября на 3,8%. К концу торгов стоимость газовых фьючерсов, по данным лондонской биржи ICE, составила 1384,2 доллара за тысячу кубометров.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Германии

Напомним, рекордного максимума цены на газ в Европе достигали в начале марта 2022 года. Из-за возможного запрета на поставку российских энергоресурсов на биржах ЕС цена поднималась до 3892 долларов за тысячу кубометров.

После снижения цены в последующие месяцы до $1000 — $1100 она вновь стала расти с начала лета. Как отмечают эксперты, такого устойчивого роста цен в Европе не наблюдалось с 1996 года.