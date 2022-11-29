Москва, 29 ноября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Если НАТО организует поставки Украине американских ЗРК Patriot, они станут законной целью ВС России. Об этом сообщил 29 ноября в своём телеграм-канале заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

По его словам, это коснётся и управляющего Patriot натовского персонала. «Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Бухаресте заявил, что альянс обсуждает возможность поставок Украине зенитных комплексов Patriot производства США. По этому поводу внутри альянса ведутся «дискуссии», сообщил Столтенберг.

Напомним также, что в своей статье для агентства Bloomberg, опубликованной 29 ноября, экс-главнокомандующий ОВС НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис заявил, что для того, чтобы лишить Россию преимущества в воздухе, Украина может получить американские и израильские ЗРК, а также истребители МиГ-29 и F-16. Позднее в альянсе опровергли намерение передавать Киеву боевую авиацию.