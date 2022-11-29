Столтенберг предупредил, что НАТО может привлечь больше сил на восточный фланг

Бухарест, , 21:51 — REGNUM НАТО может привлечь больше сил к восточным границам Альянса. Об этом 29 ноября заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг на заседании глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отреагировал на призыв президента Румынии Клауса Йоханни к скорейшему укреплению восточного направления.

«Командование имеет возможности привлекать ещё больше сил при необходимости», — сказал Столтенберг.

Гесек заявил, что Альянс имеет план, как защитить всех союзников. Он добавил, что на восточном фланге блока находятся 40 тысяч человек, а также значительные воздушные и морские силы.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Румынии призвал страны НАТО скорей укреплять «восточный фланг»